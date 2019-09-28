Son Dakika Haberleri: Kurum: Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak
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Kurum: Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak

42 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılarla ilgili, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak.

Kurum: Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılarla ilgili, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak." dedi.

Murat Kurum, Bodrum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:46 
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