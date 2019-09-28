Kurum: Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak
42 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılarla ilgili, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılarla ilgili, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:46
Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru