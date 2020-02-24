Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi' - Son Dakika

Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi"

6 saat önce

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (2)

Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi

Metin Mutanoğlu, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:49 Kaynak: AA
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