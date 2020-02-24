AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (2)