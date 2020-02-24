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Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 800 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğu belirlendi"
6 saat önce
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:49 Kaynak: AA
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un harita üzerinde Elazığ depremi ile ilgili bilgi vermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (2)
Son Dakika Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu