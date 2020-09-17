Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları yanıtlaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " (Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz."
Kurum: "Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: '(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz.' - Son Dakika