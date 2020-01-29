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Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var"
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.
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