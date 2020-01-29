Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var' - Son Dakika

Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var"

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.

Kurum: Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var

Murat Kurum, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı
Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurum: "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]