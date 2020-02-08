Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz.' - Son Dakika

Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz."

7 saat önce

Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz.

Kurum:

Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz."

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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