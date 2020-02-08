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Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz."
7 saat önce
Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Kurum: "Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz."
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