Kurum: "Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz' - Son Dakika

Kurum: "Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz"

7 saat önce

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Kurum: Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz

Murat Kurum, Kazancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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