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Kurum: "Elazığ ve Malatya'daki köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapılar yapıyoruz"
7 saat önce
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:32 Kaynak: AA
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (5)
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