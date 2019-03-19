Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Emlak Katılım Bankası)inşallah Bu Banka Hem Gayrimenkul Sektörüne Hem Kentsel Dönüşüm...

Kurum: "(Emlak Katılım Bankası)inşallah Bu Banka Hem Gayrimenkul Sektörüne Hem Kentsel Dönüşüm...

56 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(13)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Bakan Kurum: "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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