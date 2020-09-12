Kurum: "(Giresun'daki sel) 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen, "Yeni Dereli Projesi" tanıtım toplantısında konuştu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Giresun'daki sel) Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine başlayacağız. Dereli ve Doğankent'teki konutlarımızı hazırladık, yöresel mimariye uygun, yatay mimari esaslı projemizi hızlı şekilde inşa edip, vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sağlam konutlara geçiriyor olacağız."