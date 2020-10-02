Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımla sağlık zincirine bir halka daha eklediklerini anlatan Koca, "Bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin arkasında, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) 'en büyük hayalim' diye tarif edip hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve memleketim Konya'da inşa edilen şehir hastanemizin açılışına teşrifleriniz için başta zat-ı alinize, haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta da Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin, şehir hastaneleri zincirinin 16'ncı halkası olarak halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Koca, hastanenin Anadolu'nun merkezinde sağlık hizmetinin, eğitiminin ve araştırmalarının önemli bir merkezi olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1250 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur."

"Hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor"

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerin yükünün kısmen arttığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu'muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli."

"Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46"

Koca, ülke genelinde yoğun bir uğraş verdiklerini, giderek artırdıklarını, filyasyon ekiplerinin sahada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık. Son bir ayda oluşturduğumuz, doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Konya'da hasta sayısı son 3 hafta içinde yarıdan fazla azaldı. Bunu, hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranı yüzde 69, ventilatör doluluk oranımız yüzde 25. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum. "

(Bitti)

Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)
Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)
Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)
Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3)

Şehir Hastanesi, Açılış Töreni, Açılış, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni (3) - Son Dakika


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