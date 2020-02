Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen il yönetim kurulu toplantısında, İran'da sabah meydana gelen deprem sonucu Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Depremin ülkenin en önemli gerçeklerinden biri olduğunu görüp yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Bugün Van Başkale'de, Konya Derebucak'ta yine depremler meydana geldi." diye konuştu.

AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıldır "eser" siyaseti yaptıklarını ve proje ürettiklerini vurgulayan Kurum, her zaman vatandaşların yanında bir ve beraber olduklarını belirtti.

Her problemin üstesinden gelmeyi bildiklerini dile getiren Kurum, daha önce birçok yerde deprem sonrası vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yaptıkları konutları, Elazığ ve Malatya'da da aynı hız ve kararlılıkla yapacaklarını anlattı.

Kurum, depremin olduğu andan itibaren hep birlikte bölgede olduklarını anımsatarak, üç bakan, milletvekilleri, il başkanı ve teşkilatlarının bütün Elazığ ve Malatya için olması gerekenleri yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

Hasar tespiti 12 günde tamamlandı

Önce çadır kentleri kurduklarını, drone ve İHA kullanarak hasar tespit çalışmalarına hemen başladıklarını hatırlatan Kurum, binin üzerinde personelle hasar tespit çalışmalarını 12 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını vurguladı.

Yaraların sarılması adına çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bu projeler, bundan sonraki süreçte Elazığımız'ın geleceği için çok daha önemli adımların atıldığı projelerdir. Elazığ'ın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük dönüşüm sürecidir. Hem şehir merkezinde hem de özel alanlarda konutlarımızın yapılması sürecinde bu deprem hasarı sebebiyle yıkılan, ağır ve az hasarlı olan ama dönüşmesi gerektiğine inandığımız projelerin başlangıçlarını yapmış olduk ve eş zamanlı olarak hepsini yürütüyoruz.

Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak cumbalı, kemerli, Harput mimarisinden özümlenerek yapacağımız evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık, ağır ve orta hasarlı binaların çok olması sebebiyle. Mustafa Paşa'da zaten iki binamız kendiliğinden yıkılmıştı. Bu mahallemizde bir kentsel dönüşüm süreci başladı ve yaklaşık 2 binin üzerinde bağımsız bölümü içeren projeyi Mustafa Paşa'da yürütüyoruz."

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan ve etrafındaki 9 binayı incelediklerini, bunların da yıkılan binadan çok farklı olmadığını kaydeden Kurum, bunların bir kısmının ağır ve orta hasarlı olduğunu belirlediklerini, hızlı şekilde dönüşüm sürecinin başlatıldığını ve temel atma seviyesine gelindiğini aktardı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşvikleriyle Elazığ ve Malatya'da eş zamanlı temelleri atacaklarını belirterek, yıl sonuna kadar projeleri etaplar halinde bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"Çok daha umutlu, mutlu şehir olacaktır"

Bir yıl sonra Elazığ'ın bugünden çok daha güzel olacağının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok daha umutlu, mutlu şehir olacaktır. Bizim buna gönülden inancımız tamdır. Bu süreçte Mustafa Paşa ve Sürsürü'de projeleri başlatmıştık. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de çok yoğun şekilde ağır hasarlı binaların olduğunu gördük ve burada da yerinde dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Çatalçeşme, Yazıkonak, Akçakiraz ve Gümüş Kavak'ta rezerv konutlar üreteceğiz. Aksaray ve Kızılay mahallesinde, o mahallelere yakın şekilde rezerv konutlarımızı üretiyor olacağız. Rüstem Paşa Mahallesi, hasarın yoğun şekilde görüldüğü diğer bir alanımız. Oraya ilişkin de önümüzdeki hafta vatandaşlarımıza tebligatları yapacağız ve tebligatlar süresince de Rüstem Paşa Mahallesi'nde bin konutluk dönüşüm sürecini yerinde yapacağız. Rüstem Paşa ve Mustafa Paşa mahallelerinden geçen üst geçidi de dikkate alacağız."

Kurum, projeleri yaparken amaçlarının hiçbir vatandaşı mağdur etmemek olduğuna işaret ederek, projeleri hızla tamamlayıp, vatandaşların en az etkileneceği şekilde süreci yönetmeye gayret göstereceklerini dile getirdi.

18 yılda 870 bin bağımsız bölüm ürettiklerini, 2-3 ay önce 100 bin konutun startını verdiklerini anımsatan Kurum, 1 milyon 200 bin başvuru gerçekleştiğini, kuraları etaplar halinde çektiklerini anlattı.

Bakan Kurum, 90 ve 120 metrekarelik sosyal konutların fiyatının 150 bin ila 200 bin lira civarında olduğunu, 240 aya varan vadelerle vatandaşlara bundan faydalanma imkanı sunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları istişarede deprem konutlarının maliyetlerini en aza indirmek için çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Kurum, şöyle konuştu:

"Deprem konutlarında altyapı maliyetlerini bir şekilde vatandaşlarımıza yüklemiyoruz, devlet olarak biz karşılıyoruz ve altyapı maliyetlerinin tamamını düşüyoruz. Bunun dışında, vatandaşımızın uygun şartlarda ödemesi adına belirli sübvansiyonlar yapıyoruz ki bunları rahat bir şekilde ödesinler. Bir taraftan da hayatlarını idame ettirebilsinler. Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları inşallah hep birlikte oluşturacağız. Elazığ'ı inşallah bir yıl sonra o sağlam, güvenli konutlarında mutlu, huzurlu vatandaşlarımızla birlikte gezeceğiz. Bunu net bir şekilde tüm Elazığlı kardeşlerimizin, afetzedelerimizin bilmesini isteriz. Biz yıkılan evlerde eşyalarını alamayan vatandaşların, binalardan eşyalarını almasına müsaade ediyoruz. Ama can güvenliği söz konusu ise buraya girmek, eşyasını almak, çünkü senin burada canın her şeyden daha önemli, senin canın bize emanettir, dolayısıyla sen buraya girip eşyanı alamazsın ve eşya ile ilgili biz sana her türlü maddi yardımı yaparız."

"Projeler tüm Türkiye'ye örnek olacak"

Bakan Kurum, inşaatların ihalelerini her türlü detayı düşünerek şeffaf şekilde yürütmeye gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, burada yaptıklarının ürün kalitesi ve mimarisiyle örnek olacağını söyledi.

Tüm Türkiye'ye örnek gösterilecek projeler olacağına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Projelerde yerel mimariden, malzemeden bahsediyoruz, inşallah o detayları kullanacağız. Kullanacağımız yerel ürünler şehrin ekonomisine de katkı sunacak. Projede yerel sektör, işçilik, malzeme ve mühendislik hizmeti alacak. Hak sahipliği ile ilgili çeşitli iddialar var. Kurduğumuz 28 mahallede ofislerimiz var, bu ofislerimizde vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilinçlendiriyoruz.

Buradan tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz. Depreme nasıl hızlı müdahale edilir, deprem sonrası yapılacak işleri nasıl hızlı, programlı, vatandaşlarımızla beraber gönül birliği içerisinde nasıl olur, tüm dünyaya Elazığ göstermiştir. Her Elazığlı kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu deprem sürecinde bizi kendilerinden biri olarak gördüler. Acılarını unuttular, dediler ki 'Vatan sağ olsun, devlet sağ olsun, ülkemiz sağ olsun' ve bu duruşu her noktada gördük. İnşallah sürecin sonuna kadar yapılması gerekeni beraber Elazığ'a layık bir şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımız, Elazığ ve Malatya üzerinde titriyor, gelişmeleri anlık takip ediyor. Kendisine bilgi veriyoruz. İlgili arkadaşlarımız ilk günden bugüne 7 gün 24 saat hizmet veriyor ve vermeye devam edecekler. Bu iş bitene kadar mesaimiz sürecek. Bu yaraları en kısa sürede gidereceğiz."

Toplantıya, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.