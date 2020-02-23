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Kurum: "Hasar tespit çalışmalarını yapmak üzere tüm birimlerimiz Van ilimiz için seferber olmuş...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:39 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu
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