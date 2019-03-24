Kurum: "Her Alanda Ülkemizin Üretim Potansiyellerini Yukarıya Taşıyacağız"
38 dakika önce
- Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:07 Kaynak: AA
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