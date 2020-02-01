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Kurum: "Hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini yürütmek istiyoruz"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Maden ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:07 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Maden ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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