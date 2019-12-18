Kurum içi iletişimin güçlenmesine yönelik ziyaretler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum içi iletişimin güçlenmesine yönelik ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Kurum içi iletişimin güçlenmesine yönelik ziyaretler sürüyor

6 saat önce

Kurum içi gelişmeyi önemseyen ve sık sık akademik ve idari personel ile bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu kapsamda, Gıda Mühendisliği ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Kurum içi iletişimin güçlenmesine yönelik ziyaretler sürüyor, System.String[]

Kurum içi gelişmeyi önemseyen ve sık sık akademik ve idari personel ile bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu kapsamda, Gıda Mühendisliği ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleriyle bir araya geldi.


Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmanın tarım ayağının Ziraat Fakültesi akademik personelinin önereceği projelerle hayat bulacağını aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölge tarımına yönelik önemli bir misyonu bulunduğunu ve yarım asırdan fazla zamandır bu misyona uygun çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.


Ülkelerin mutfaklarının üniversiteler olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, eğitimin içerisine yerli ve milli olan ruhun koyulması gerektiğine ve ülke menfaatini gözeterek çalışmaların yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Topluma öncülük etmenin akademisyenlerin görevleri arasında bulunduğunu ifade eden Rektör Çomaklı: "Her birimizin halkımıza karşı sorumlulukları var. Vatanımızın birliği, milletimizin beraberliği için bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek ülkemize katkı verecek çalışmalara imza atmamız gerekiyor" dedi.


"Her Türlü Teklife Açık, Her Türlü Desteğe Hazırız"


Ülke yüksek öğrenimine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bu doğrultuda dünyaya karşı verilecek mesajlarının olduğuna inandıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerimizi üretmek zorundayız. Yapılan işlerde ülkenin ideallerine sadık kalarak çalışmalar yürütüyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Biz yönetim olarak her türlü teklife açık, her türlü desteğe hazırız. Bu çerçevede Ziraat Fakültemizden de beklentilerimiz oldukça yüksek. Önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan Erzurum'un ve bulunduğu bölgenin zirai faaliyetlerinin gelişmesinde fakültemiz dün olduğu gibi bugün de lokomotif görevi üstlenmeye devam edecektir" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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