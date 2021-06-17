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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

17.06.2021 14:48

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Kurum ve Sharma, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kurum, Sharma ile kasımda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 öncesi "verimli" bir görüşme yaptıklarını belirterek ziyaretten dolayı Sharma'ya teşekkürlerini iletti. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden ülke konumunda olduğunu söyledi. Dünya gündeminin iki önemli probleminin Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği olduğuna işaret eden Kurum, ülkelerin 2020 yılında bu iki problemle ilgili çok ciddi mücadeleler verdiğini ve vermeye de devam ettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların dünyaya her geçen gün yeni teklifler sunup tüm coğrafyaları etkileyecek yeni kararlar aldığını belirten Kurum, "Bu kapsamda COP26 Konferansı'nın da bütün dünyanın ilgiyle, dikkatle takip edeceği bir konferans olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki burada güçlü bir iradeyle iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlılık net bir şekilde ortaya konacaktır." diye konuştu.

Sharma'ya COP26 Taraflar Konferansı Başkanlığı sürecinde başarı dileklerini ileten Kurum, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu konferanstan beklentisi, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkemizin mevcut pozisyonu için eşitlikçi ve adil bir çözümün sunulmasıdır. Buna ilişkin iklim finansmanına ülkemizin erişim imkanlarının artırılması gerektiğini Sayın Bakan'a ifade ettik. Ülkemizin, BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'nin EK 1 listesinden çıkarılma talebi var. Bu haklı talebimizi bir kez daha ifade ettik. Diğer taraftan iklim finansmanına erişim noktasında da 2018 yılında Arjantin'de liderlerimizin almış olduğu karar çerçevesinde yapılacak mutabakatla ülkemizin iklim finansmanına erişiminin bir an önce karara bağlanması gerektiğini de kendilerine ifade ettik. Bu konuda da Sayın Bakan oldukça yapıcı ve süreci hızlandırmaya yönelik adımlar atılacağını ve taraflar konferansı öncesinde de bu mutabakatın imzalanması adına tüm destekleri vereceğini ifade ettiler. Bu katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi ifade ediyorum."

Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak "Ülkemiz, üzerine düşen sorumlulukları Paris Anlaşması'na imza atmamış olmasına rağmen imza atan diğer ülkelerin bir çoğundan daha fazla yerine getirmektedir." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Kurum, iklim değişikliği eylem planları hazırladıklarını, iklim değişikliği uyum noktasında da stratejilerini 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncellediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Kurum, şöyle konuştu:

"2023 yılına kadar ülkemizin her noktasında uygulamaya geçmeyi planladığımız Sıfır Atık Projesi'yle geri kazanım oranımızı yüzde 22'ye çıkardık. Üç yılda, 315 milyon kilovatsaat enerjiden, 345 milyon metreküp sudan tasarruf ettik. 209 milyon ağacımızın kesilmesini engellemiş olduk. Bu çerçevede, kararlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı, enerji kimlik belgesi olan binaların inşasını yapmaya gayret gösteriyoruz."

Kurum, enerji savurmayan, yalıtımı güçlü binalar yaptıklarını, yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdiklerini, yeşil, çevre dostu, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini teşvik ettiklerini, yeşil yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yaptıklarını da anlatarak millet bahçeleri ve ekolojik koridorlara ilişkin çalışmaları hatırlattı.

Sera gazı emisyonlarıyla taahhütlerin üzerinde, başarılı bir süreç yürüttüklerini belirten Kurum, "Son 20 yılda 5 milyar yeni fidanla Avrupa'da ağaçlandırmada lideriz. Yenilenebilir kaynaklarından, kurulu gücümüzün yüzde 52'sini karşılıyoruz. ve bu alanda Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 12'nci ülkesi konumundayız." dedi.

"Tüm bakanlarımızla bir çalışma yaptık"

İklim Kanunu ile ilgili çalışmalara da değinen Kurum, "TBMM Çevre Komisyonumuz ile bu süreci yürütüyoruz. Tüm bakanlarımızla bir çalışma yaptık, gerek iklim değişikliği gerek Paris Anlaşması ile alakalı fikirlerini, önerilerini, görüşlerini aldık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı, eylemlerimizi güncelliyoruz." bilgisini verdi.

Bakanlık olarak, Paris Anlaşması ile ilgili TBMM'ye gerekli katkıyı sağladıklarını dile getiren Kurum, "Paris Anlaşması ile ilgili alınacak karar var. Sayın Bakan da bu kararın ivedilikle alınması noktasında taleplerini, beklentilerini aktardılar. Bu konuda TBMM gerekli değerlendirmeleri yapacak ve nihai kararı verecektir." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'nin Yeşil İklim Fonu'na erişim, sanayi ve kamu kuruluşlarının finansmana erişimini hızlandırmak amacıyla bir Yeşil İklim Konferansı'nın Londra'da düzenlenmesine yönelik talebi de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Ana amacımız küresel ısıyı 1,5 derece ile sınırlandırmaktır"

COP26 Başkanı Sharma da COP26 dönem başkanlığı kapsamında, Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceği ve Paris Anlaşması'nın nasıl uygulanacağı konusunda mutabakata varmak amacıyla ülkelerle birlikte çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"COP26 Başkanlığı ev sahipleri olarak, bütün tarafların menfaatlerini temsil etme taahhüdümüz var. Müzakereler yürütmemiz ve iklim konusundaki istekliliği küresel olarak artıracak olan kabul edilmiş ve dengeli bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Bu bağlamda, COP26 Başkanı olarak Türkiye'de olmaktan ve kasımdaki konferans öncesindeki dönemde birlikte nasıl çalışabileceğimiz konusunda fikir alışverişi yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

COP26'nın, ülkelerin iklim konusunda daha fazla istekli şekilde faaliyete geçmeyi taahhüt etmiş olarak bir araya geldiği bir toplantı olmasını temennisini ileten Sharma, "Ana amacımız, etkileri azaltma, adapte olma, finansman yönlendirmesi ve birlikte çalışma başlıkları altındaki dört hedefe yoğunlaşarak küresel ısıyı 1,5 derece ile sınırlandırmaktır." dedi.

Sharma, Paris Anlaşması konusunda çözülmeyen konuların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Birleşik Krallık'ın çevre ve enerji konusundaki taahhütlerini ve çalışmalarını anlatan Sharma, "Türkiye'nin sıfır atık ve orman yetiştirme seferberliklerini de övgüyle karşılıyorum." dedi.

Türkiye'nin aynı zamanda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine aşırı derecede açık olduğunu belirten Sharma, "İklim değişikliği ile mücadelede hepimiz ortak olarak ipleri elimize almazsak biz ve gelecek nesiller, çok daha karanlık bir gelecekle baş başa kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelere, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, COP26 Bölgesel Büyükelçisi David Moran da katıldı.

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Birleşmiş Milletler, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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