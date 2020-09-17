Kurum: "(İklim değişikliği) Türkiye olarak 7 bölgemize ilişkin eylem planları hazırladık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Kurum: "(İklim değişikliği) Türkiye olarak 7 bölgemize ilişkin eylem planları hazırladık, eylem planlarımızı maddeler halinde hayata geçiriyoruz."

Kurum: "(İklim değişikliği) Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak."