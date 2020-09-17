Kurum: "(İklim değişikliği) Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış,...
Kurum: "(İklim değişikliği) Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak.
Kurum: "(İklim değişikliği) Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak."
Sel, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: '(İklim değişikliği) Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış,... - Son Dakika
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