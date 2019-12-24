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Kurum: "İl il yaşanabilir şehir endeksi oluşturacağız, düzenli ölçümlerle şehirlerimizin...
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:49 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı. (3)
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