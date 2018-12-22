Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz Sınırları İçerisindeki ve Sahil Şeridindeki Yalılar Bu Düzenlemeye...
6 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un açıklamaları GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Gaziantep Valiliği
'ni ziyaret etti. Bakan Kurum düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -2-
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:00 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi
Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi