Son Dakika Haberleri: Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz Sınırları İçerisindeki ve Sahil Şeridindeki Yalılar Bu Düzenlemeye...

Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz Sınırları İçerisindeki ve Sahil Şeridindeki Yalılar Bu Düzenlemeye...

6 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -2-

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, Murat Kurum, Güncel
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