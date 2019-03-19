Kurum: "(İmar Barışı) Buradan Çok Önemli Bir Veri Elde Edeceğiz, Yapı Stoğuna İlişkin Tespitleri...
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu.(3)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD
verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:31 Kaynak: AA
İmar Barışı Fırsatçılarının Oyunu, Uydu Görüntüleriyle Bozuldu
Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz
Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku