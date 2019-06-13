Kurum: İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran'da tamamlanıyor
46 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:03
Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak
IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti
ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi
beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt