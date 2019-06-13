Kurum: İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran'da tamamlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı." dedi.

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