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Kurum: İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran'da tamamlanıyor

46 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor.

Kurum: İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran'da tamamlanıyor, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:03 
Ekonomi
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