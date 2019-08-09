Son Dakika Haberleri: Kurum: "İnşaatlarımızı 5-6 ay içerisinde tamamlayacağız"
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Kurum: "İnşaatlarımızı 5-6 ay içerisinde tamamlayacağız"

22 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerini ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerini ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Murat Kurum, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:21 Kaynak: AA
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