Kurum: "İnşaatlarımızı 5-6 ay içerisinde tamamlayacağız"
22 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerini ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:21 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak
ilçelerinde incelemelerini ardından açıklamalarda bulundu. (1)
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