Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık' - Son Dakika

Kurum: "İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"

6 saat önce

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Kurum: İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık

Murat Kurum, Kazancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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