Kurum: "İstanbul'da dijital bir şehir kuruyoruz"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:01 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
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