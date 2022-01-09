Bakan Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğine uyum için, Paris İklim Anlaşması aslında küresel bir milat olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, taraf olduğumuzu ilan ettikten sonra yeni bir süreç ülkemiz için de başlamıştır. Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır." dedi.

Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Şanlıurfa Akçakale'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileyen Kurum, "Rabb'im şehitlerimizin mekanlarını ali eylesin, aziz milletimizin başı sağ olsun." sözlerini sarf etti.

Kurum, toplantıda, medeniyetin başkenti, başkentler başkenti İstanbul'u istişare edeceklerini, 39 ilçenin ve 16 milyon İstanbullunun geleceğine dair projeleri değerlendireceklerini ifade etti.

İstanbul'un, bütün insanlığa mesaj veren, duruşu bütün insanlık alemini ve İslam dünyasını ilgilendiren merkez bir şehir olduğunu belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millete hizmet için yollara düştüğü sevdanın ve aşkın şehri olduğunu vurguladı.

Kurum, İstanbul'da filizlenen "eser siyasetiyle büyük Türkiye yürüyüşü"nün, 27 yıldır dur durak demeden, hiç aksamadan sürdüğünü söyledi.

İstanbul'dan kazandıkları ruh ve aşkla, göreve geldikleri günden itibaren ülkenin her yerini karış karış gezdiklerini ve 81 şehrin tamamına 350'den fazla ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, ziyaretlerde vatandaşın sorunlarını istişare ettiklerini ve çözüm bulmanın derdinde olduklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, tam 13 bin kalem çevre ve şehircilik yatırımını milletimize armağan ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah daha nice eserleri yine hep birlikte, teşkilatımızla, kadın kollarımızla, genç kardeşlerimizle milletimize hediye etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Dünyanın doğal dengesi bozuldu"

Dünyanın birincil problemi olarak gördükleri küresel iklim krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, dünyanın özellikle son 200 yıllık hikayesine bakıldığında, Sanayi Devrimi'nin getirdiği çevresel olumsuzluklar, köyden kente göçün artması, sanayi atıkları, tıbbi ve kimyasal atıklar, insanlığın sürüklendiği aşırı tüketim alışkanlıkları nedeniyle, dünyanın doğal dengesinin bozulduğunu, üzülerek gördüklerini dile getirdi.

Murat Kurum, "Hepimizin diline dolanan, 'artık hiçbir şey eski tadında değil' sözünün tam karşılığı, aslında tam olarak dünyamızın içerisinden geçtiği bu bozulmadır. İnsanoğlu, dünyanın yakasına yapışmış, dünyaya zarar vermiş ve ne yazık ki tabiatın dengesini bozmuştur. Bütün bir insanlık, 90'lı yıllardan bu yana 'Ne yapmalı' sorusuna cevap arıyor." görüşünü paylaştı.

Dünyanın 1,1 santigrat derece ısındığını, Marmara Denizi'nin diğer denizlere göre daha fazla ısındığını, yaşanan seller, heyelanlar, hortumlar gibi afetlerin sayısının ve şiddetinin giderek arttığını ve ne yapılması gerektiğini hep birlikte dünya ülkelerinin aradığını aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda tüm şehirler için iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Dünyanın, bütün insanlığın ortak evi olduğuna işaret eden Kurum, "Dünyanın kirlenmesinde, ülke olarak baktığımızda tarihi hiçbir mesuliyetimiz yok. Buna rağmen, ulusal ve uluslararası arenada her zaman aksiyon alıyoruz, her zaman ülkemizi temsil ediyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Sorumluluk derecesine göre herkesin elini taşın altına koyması için istişareler yürütüyoruz ve bu noktada çok önemli diplomasiler yürütüyoruz." dedi.

"Türkiye yeşil kalkınma devriminde üstün bir başarı hikayesi yazacağız"

Paris İklim Anlaşması'na ilişkin de konuşan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliğine uyum için, Paris İklim Anlaşması aslında küresel bir milat olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız taraf olduğumuzu ilan ettikten sonra yeni bir süreç ülkemiz için de başlamıştır. Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır. Tarihsel birikimden insan kaynağına, dinamik bürokrasiden ekonomik imkanlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. Bu objektif fırsatlarla Türkiye yeşil kalkınma devriminde üstün bir başarı hikayesi yazacağız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, bütün faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ile Yeşil Kalkınma Devrimi hedeflerimiz doğrultusunda yürütüyoruz. Bütün bakanlıklarımızla uyum ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz."

"3 milyar 157 milyon avroluk finansmanı kullanmaya başladık"

Murat Kurum, yerelde de belediyelerle, iklim değişikliğinden daha az etkilenilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz etkin müzakereler, Cumhurbaşkanımızın, diğer dünya ülkeleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde bugün tam 3 milyar 157 milyon avroluk finansmanı çevremiz, doğamız ve insanımız için kullanmaya başladık. Bu vesileyle değerli başkanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum, İstanbul'umuzun belediyeleri olarak, yine burada bu finansmanı, çevre ve şehircilik alanında yenilenebilir enerji kaynakları alanında en verimli şekilde kullanalım ve bölgemize ve dünyaya örnek olacak iklim çalışmalarını hep birlikte hayata geçirelim. Hep beraber ele ele vererek, -en son yaşadığımız müsilaj problemi- İstanbul'umuzu bu küresel mücadelede en öne çıkarmak zorundayız, Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de baş aktörü yapmak durumundayız. Dünyamızı derinden etkileyen ve geleceği tehdit eden iklim kriziyle mücadelede çok daha hızlı, etkin ve kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü ülke olarak her gün yeni bir selle, taşkınla, heyelanla, afetle karşılaşıyoruz.

Bakanlık sürecine başladığımdan beri her yıl onlarca sel, heyelan, deprem afetini tüm ülkede yaşıyoruz. Bu anlamda son 3 yılda Antalya ve Muğla'da yangınları gördük, Giresun, Rize, Ordu Artvin, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sellerle mücadele ettik. Bakanlık olarak, devlet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nerede bir afet yaşandıysa ilk anından itibaren orada bulunduk, dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla imar ve ihya çalışmalarımızı başlattık. Ülkemizle gurur duyun, Cumhurbaşkanınızla gurur duyun, nerde bir afet yaşansa biz 2 saat oradaydık, tüm bakanlıklarımızla, belediyelerimizle birlikte oradaydık ve hızlı şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmanın gayreti içinde olduk."

Sıfır Atık Projesi

İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli parçalarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattıkları Sıfır Atık Projesi'ni, 81 ilde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini dile getiren Kurum, "Bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluş, sıfır atık sistemine geçiş yaptı. İstanbul'umuzda şu anda 22 bin kamu binasında sıfır atık sistemine geçtik. Şu ana dek 159 belediyemizde oluşturulan sıfır atık ve iklim değişikliği birimlerinin sayısını, bütün şehirlerimize yaymak istiyoruz. Bu noktada belediyelerimizden, sıfır atık birimlerini eğer kurmadılarsa bir an evvel oluşturmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da hava kalitesini 39 istasyondan sürekli izlediklerini, 225 egzoz emisyon ölçüm istasyonunda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, yüzme suyunda da 90 noktayı online izlemeye devam ettiklerini, atıkları sürdürülebilir ekonomi anlayışıyla dönüştürmeye gayret gösterdiklerini aktardı.

Kurum, "İnşallah çok yakın zamanda Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak toplayıcısı kardeşlerimizle birlikte, sıfır atığın neferi olan kardeşlerimizle birlikte Esenler'imizle, Ümraniye'mizle, Üsküdar'ımızla ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bunu da Türkiye'ye ve İstanbul'a duyuracağız ve atık değerlendirme kapsamında, gerek ayrıştırma gerek kompost ve belediye atıklarının yönetiminin sağlandığı depolama tesislerini şehrimize kazandırıyoruz. Ayrıca trafik kaynaklı kirliliğin azaltılması için ilk olarak Ümraniye Millet Bahçesi'nin E-80 kara yolu tarafına, 5 bin 737 metrekare gürültü bariyerimizi kurduk.Yine Çekmeköy'de ve Beşiktaş'ta gürültü bariyerlerini planladık. Kısa zaman içinde buralarda da yapımına başlayacağız." bilgisini verdi.

"Karşımızda yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 2018'de, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, bugüne kadar 67,7 milyon metrekareye ulaştıklarını, 418 millet bahçesini projelendirdiklerini, 125'inin yapımını tamamladıklarını bildirdi.

Murat Kurum, "Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların, sırf Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK Parti'li belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Biz kim ne derse desin, başkanlarımızla birlikte insanımızı, çocuklarımızı yeşille, maviyle, doğayla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, millet bahçeleri arasında en büyük, en özel projenin ise Atatürk Havalimanı alanına yapılacağını vurgulayarak, "Burası tamamlandığında inşallah, dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)