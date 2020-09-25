Kurum: "(İstanbul'daki deprem) Deprem, terör kadar tehlikeli" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. (4)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( İstanbul'daki deprem) Deprem, terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz."