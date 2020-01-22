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Kurum: "İstiyoruz ki Diyarbakırımız terörle anılmasın"
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:25 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. (1)
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