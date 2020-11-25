Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)
25.11.2020 19:13
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nın katılımcılarının online konuşması Bakan Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi
İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nın katılımcılarının online konuşması
Bakan Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı. (1)
Son Dakika Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek solunum cihazından ayrıldı Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti