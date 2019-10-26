Son Dakika Haberleri: Kurum: "Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak"
Son Dakika Güncel Kurum: 'Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak'

Kurum: "Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak"

27 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (3)

Kurum: Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
81 ilimizde imar denetçileri görev alacak Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu Çavuşuoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:13:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurum: "Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]