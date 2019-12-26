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Kurum: "(Kanal İstanbul) 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat...
6 saat önce
Kanal İstanbul Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:39 Kaynak: AA
Kanal İstanbul Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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Son Dakika İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi