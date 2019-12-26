Kurum: "(Kanal İstanbul) 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: '(Kanal İstanbul) 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat... - Son Dakika

Kurum: "(Kanal İstanbul) 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat...

6 saat önce

Kanal İstanbul Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kanal İstanbul Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Kurum: (Kanal İstanbul) 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat...

Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:39 Kaynak: AA
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