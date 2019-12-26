Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: '(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir,... - Son Dakika

Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir,...

6 saat önce

Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır.

Kurum:

Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır."

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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