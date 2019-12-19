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Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir...
6 saat önce
Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."
Son Dakika Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler