Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: '(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir... - Son Dakika

Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir...

6 saat önce

Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik.

Kurum:

Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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