Kurum: "(Kanal İstanbul) Proje için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kurum: '(Kanal İstanbul) Proje için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en... - Son Dakika

Kurum: "(Kanal İstanbul) Proje için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en...

6 saat önce

Kurum: "(Kanal İstanbul) Proje için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir.

Kurum:

Kurum: "(Kanal İstanbul) Proje için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir."

İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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