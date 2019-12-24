Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes... - Son Dakika

Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes...

6 saat önce

Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız."

Kurum:

Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız."

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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