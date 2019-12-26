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Kurum: "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bu iddia bilimsellikten uzak bir...
6 saat önce
Kurum: "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Kurum: "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir."
Son Dakika İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi