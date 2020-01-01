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Kurum: "Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları...
6 saat önce
Kurum: "Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:12 Kaynak: AA
Kurum: "Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek."
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