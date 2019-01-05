Kurum: "Karabük İlimize Bir Düzenli Depolama Sahası Kazandıracağız"
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un valilik özel defterini imzalaması Bakan Kurum'un valilikte gerçekleştirdiği toplantılardan detay görüntüler Bakan Kurum'un açıklamaları KARABÜK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliği'ni ziyaret etti.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un karşılanması
Bakan Kurum'un valilik özel defterini imzalaması
Bakan Kurum'un valilikte gerçekleştirdiği toplantılardan detay görüntüler
Bakan Kurum'un açıklamaları KARABÜK - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Karabük Valiliği
'ni ziyaret etti. Kurum ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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