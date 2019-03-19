Son Dakika Haberleri: Kurum: " (Kartal'da Çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 Katlı Bina Yapacağız. Haftaya Temel...

Kurum: " (Kartal'da Çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 Katlı Bina Yapacağız. Haftaya Temel...

31 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Murat Kurum, Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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