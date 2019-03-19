Kurum: " (Kartal'da Çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 Katlı Bina Yapacağız. Haftaya Temel...
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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