Kurum: " (Kartal'da Çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 Katlı Bina Yapacağız. Haftaya Temel...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz."

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