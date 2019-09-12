Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve...
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Kurum: "(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve...

50 dakika önce

Kurum: "(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz.

Kurum:

Kurum: "( Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz."

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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