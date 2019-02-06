Son Dakika Haberleri: Kurum: "Kentsel Dönüşümde 53 İlde 238 Riskli Alanda Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

Kurum: "Kentsel Dönüşümde 53 İlde 238 Riskli Alanda Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

50 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu da yeniliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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