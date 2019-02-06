Kurum: "Kentsel Dönüşümde 53 İlde 238 Riskli Alanda Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (3)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu da yeniliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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