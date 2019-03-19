Son Dakika Haberleri: Kurum"(Kentsel Dönüşüme Girecek Konutlar) Tespitlerimize Göre 2023'e Kadar Dönüştürülmesi Gereken...

Kurum"(Kentsel Dönüşüme Girecek Konutlar) Tespitlerimize Göre 2023'e Kadar Dönüştürülmesi Gereken...

3 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Kurum
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(10)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:41 Kaynak: AA

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