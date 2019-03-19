Kurum: "Kentsel Dönüşümü Deprem Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Olarak Görmüyoruz"
1 saat önce
- İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:52 Kaynak: AA
Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi
Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı
Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu