Son Dakika Haberleri: Kurum: "Kentsel Dönüşümü Deprem Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Olarak Görmüyoruz"

Kurum: "Kentsel Dönüşümü Deprem Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Olarak Görmüyoruz"

1 saat önce

- İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde konuştu.

- İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde konuştu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Mamak, Millet Bahçeleri, Güncel
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