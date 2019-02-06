Kurum: "Kentsel Dönüşümün Belli Bir Ayağı da İklim Değişikliği ile İlgili Mücadele Olacak"
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:41 Kaynak: AA
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
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