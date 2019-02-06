Son Dakika Haberleri: Kurum: "Kentsel Dönüşümün Belli Bir Ayağı da İklim Değişikliği ile İlgili Mücadele Olacak"

Kurum: "Kentsel Dönüşümün Belli Bir Ayağı da İklim Değişikliği ile İlgili Mücadele Olacak"

19 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (7)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:41 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurum: "Kentsel Dönüşümün Belli Bir Ayağı da İklim Değişikliği ile İlgili Mücadele Olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]