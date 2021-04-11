Kurum: "Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip" (1) - Son Dakika

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi

Saygı duruşu ve İstiklal marşı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmas Kurum:

" Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip Konya veledromu için hep birlikte bismillah diyoruz"

KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Konya'da atılıyor.(1)