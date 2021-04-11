Kurum: "Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip" (1) - Son Dakika

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi
Saygı duruşu ve İstiklal marşı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmas Kurum:
" Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip Konya veledromu için hep birlikte bismillah diyoruz"
KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Konya'da atılıyor.(1)
Kaynak: AA
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