Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması" Projesi

Edirne İl Özel İdaresi personeli "Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması" projesi kapsamında eğitim almaya başladı.

Edirne İl Özel İdaresi personeli "Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması" projesi kapsamında eğitim almaya başladı.



Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 2 hafta sürecek proje çerçevesinde 50 personel, kurum kültürü ile huzurlu iletişim ve başarılı birliktelik konularında eğitim alıyor.



Projenin açılış toplantısında konuşan Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, eğitimlerin amacının personelin motivasyon, yaratıcılık ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu söyledi.



Uzman eğitmenlerin vereceği kurum kültürü, kurumsal gelenekler ve bağlar ile etkili iletişim eğitimlerinin personelin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Ateş, şöyle devam etti:



"Projedeki uygulama amacımız öncelikle Edirne İl Özel İdare sorumluluğundaki köylerimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, problemlerine daha etkili çözümler üretmek ve en önemlisi bu adımlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak adınadır.



Yine bu kapsamda bir diğer hedefimiz de her gün gelişmekte ve değişmekte olan iletişim çağının en yeni ev en efektif örnek uygulamalarından haberdar olmak, en iyiyi yakalamak, bu bilgilerin kurumumuza transferini sağlayarak halkımız ve kurum personelimiz arasında etkili iletişim köprüleri kurulmasına katkı sağlamak amacı iledir. Edirne İl Özel İdaresi olarak bugüne kadar yapmış ve yapmakta olduğumuz çeşitli projeler ve işlerle her geçen gün kendimizi çağımızın gereklilikleri ölçüsünde ve fazlasında geliştirerek Edirne halkına daha iyi hizmet sunmak istiyoruz."

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