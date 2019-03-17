Kurum, Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde Konuştu
1 saat önce
- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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