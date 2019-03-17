Son Dakika Haberleri: Kurum, Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde Konuştu

Kurum, Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde Konuştu

1 saat önce

- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Çanakkale, Lapseki, Güncel
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