Üye Girişi
Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz"

15.12.2021 15:37
Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) MİPİM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Gayrimenkul sektöründeki gelişime ilişkin bilgi veren Kurum, "Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Yine Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı dostlarımızın eseri, sizlerin eseri, sektörümüzün eseri. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız; çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" sözlerini ifade etti.

Mevcutta bulunan yatırım ve çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kurum, "2012'den bu yana, tam 1.7 milyon konutun dönüşümünü sizlerle beraber tamamladık, bu başarıyı 2 yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi sürecine rağmen yakaladık. Bugün yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ülkenin geleceği için adım atmak istediklerini ve bu yolda iki hedeflerinin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Önümüzde bu ülkeyi seven, bu ülkenin geleceği için adım atmak isteyen bizler için, hepimiz için iki hedef var. 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Bugün, 17 bakanlığımız ve tüm kamu kurumlarımız; orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği şekilde hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

"GAYRİMENKUL VE İNŞAAT SEKTÖRLERİMİZİ, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK GÜCÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi olarak değil aynı zamanda kalkınma meselesi olarak gördüklerini ifade eden Kurum, "Yeni dönemde iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara çok daha kolay erişeceğiz. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve özellikle inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanları güçlenecek. Yeşil dönüşüm yaklaşımı sonucunda işgücü ve istihdamda olumlu değişiklikler de öngörüyoruz. Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Birçok meslek alanında, teknik becerilere sahip olan kişilere ihtiyaç artacak. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerimizi, Türkiye'nin stratejik gücü haline getireceğiz ve bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

(İHA)

Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz
Kurum: Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz

Murat Kurum, İstihdam, Pandemi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:20 Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak? Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?         
15:40
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kurum: "Manipülasyon yaprak Türkiye'de yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement