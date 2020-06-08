Kurum: "Manisa'mıza 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valiliğini ziyaret etti ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valiliğini ziyaret etti ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:36 Kaynak: AA
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