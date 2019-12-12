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Kurum: "Milletimizin tüm kesimleri sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüyde konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un protokolü imzalaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:49 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüyde konuşması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un protokolü imzalaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (2)
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