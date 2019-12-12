Kurum: "Milletimizin tüm kesimleri sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurum: 'Milletimizin tüm kesimleri sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi... - Son Dakika

Kurum: "Milletimizin tüm kesimleri sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüyde konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un protokolü imzalaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüyde konuşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un protokolü imzalaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (2)

Kurum: Milletimizin tüm kesimleri sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Berat Albayrak, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:49 Kaynak: AA
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