Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam, Edirne Meteoroloji Müdürü Osman Şentürk ve Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çildam, Şentürk ve Ceylan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Çildam, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ali Gürbüz ve Tanju Gemici arasındaki müsabakada Gökhan Balcı tarafından çekilen "El ense" adlı fotoğrafları oyladı.

Şentürk ise haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" adlı fotoğraflarını seçti.

Ceylan ise, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.